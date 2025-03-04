İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira para cezası kesti.

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Bakanlığın 23 Şubat’taki denetiminde Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünden denize atık su deşarj edildiği saptandı.

İSKİ’ye aynı gerekçeyle 12 Ocak’ta 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezası kesilmişti.

İhlalin ikinci kez yapıldığını belirten bakanlık bu kez cezayı iki kat artırarak kesti.

Ceza gerekçesine dair şöyle dendi:

“Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.

Atık su numunesinin analizi sonucu ‘askıda katı madde’, ‘biyokimyasal oksijen ihtiyacı’ ve ‘toplam azot parametrelerinin’ sınır değerleri aştığı tespit edildi.”