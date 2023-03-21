İSKİ ‘su kesintisi’ iddiasını yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul genelinde herhangi bir su kesintisinin öngörülmediğini duyurdu.

İSKİ Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında kent genelinde bir su kesintisi planlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz’ın açıklamaları üzerinden İstanbul genelinde bir su kesintisi algısı yaratıldığı belirtilerek, şöyle dendi:

“Olağanüstü kuraklık yaşanan bu süreçte idaremiz mevcut su kaynaklarından maksimum verim almak için çalışmalar yürütmektedir. Evsel kullanım dışındaki alanlarda örneklenen kısıtlamalarla ilgiliyse şu anda alınan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Tedbir alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde ise bu tedbirler halkımızla paylaşılacaktır.”