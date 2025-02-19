İskender Pala'nın damadına 'jet' yükselme: Dört yılda Cerrahpaşa Tıp dekanı

MESUDE DEMİR

Yazar ve Divan Edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. İskender Pala’nın damadı, genel cerrahi uzmanı Dr. Emin Köse, profesörlüğünü aldıktan sadece iki ay sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlığına getirildi. Köse dört yılda fakültenin en tepesindeki makama çıktı.

İskender Pala

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu başkanlığı da yapan Pala, muhafazakâr dünyanın sevilen yazarları arasında yer alıyor. Köse, Pala’nın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kızı Dr. Elif Dilasa Pala’yla evli.

Emin Köse-Elif Dilasa Pala

Web sitesinde yer alan biyografisine göre Köse 2005’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra, 2010’da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde genel cerrahi uzmanlığını aldı.

TÜBİTAK bursuyla, 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cleveland Clinic’e gitti ve bir yıl boyunca araştırma görevlisi olarak kaldı. Ardından 2019’da genel cerrahi doçenti oldu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karaciğer-safra yolları ve pankreas cerrahisi alanlarında çalışmalarına devam etti.

Geldikten sonra iki yılda başhekim oldu

Emin Köse

İstanbul İl Sağlık Organ Nakli Etik Kurulu ile Adli Tıp Kurumu’nda kurul üyeliklerinde bulundu.

2020’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne adım attı. Fakültede yıllardır emek verenler doçentlik, profesörlük kadrosu beklerken Köse için, kadrolar ve kapılar birer birer açıldı.

Genel cerrahi kliniğindeki kadrosunun üzerinden daha bir yıl geçmeden Ocak 2021’de tıp fakültesi hastanesinin önce başhekim yardımcılığına getirildi. Hemen peşinden Temmuz 2022’de, başhekim Prof. Dr. Zekai Kutlubay görevden alınınca yerine atandı.

Dekanlık koltuğu Köse için bekletildi

Köse fakülteye geldiğinde, MHP eski milletvekili Prof. Dr. Sait Gönen dekandı.

Gönen Ocak 2024’e kadar dekanlık yaptı. Gönen’in peşinden Prof. Dr. Oğuz Çetinkale önce vekaleten, sonra da asaleten dekanlığa atandı. Çetinkale’nin yaş haddinden emekli olması üzerine yerine vekaleten Prof. Dr. Abdullah Sonsuz getirildi.

Köse, Eylül 2024’te profesörlüğünü aldıktan sonra, yine çok bekletilmedi. Henüz 42 yaşında, dekanlık koltuğuna oturdu.

Böylece fakültede daha dört yılını doldurmadan, en tepedeki makama çıktı.

Rektör Aydın için de yasa değişmişti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın’ın atanabilmesi için bir günlük mevzuat değişikliği yapılmıştı.

Temmuz 2018’de, rektör olmak için aranan üç yıl profesörlük şartı, bir yıllık profesör Aydın için bir günlüğüne kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kaldırıldı. Aydın’ın ataması yapıldıktan sonra da yeni bir KHK’yla eski haline döndürüldü.

Nuri Aydın-Emin Köse

Aydın 2001’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun, 2013’te doçent, 2017’de profesör oldu. Hemen ertesi yıl da rektör olarak atandı. Aydın ikinci kez atandığı rektörlük görevini sürdürüyor.