İskender Aruoba: ASELSAN müthiş bir çalışmayla 'sabit sürat tespit radarı' yapmış

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Benim doğrudan ihtisas dalım olan otomotiv ile ilintili 3 olay manşet oldu;

Birincisi radar. Bir sürü kadim dostun çalıştığı ASELSAN müthiş bir çalışma ile “sabit sürat tespit radarı” yapmış. Gerek sürat tespit, gerekse tespiti analiz ve detaylı kayıt açısından çok gelişmiş bir “yazılım” yapmışlar.

İçişleri Bakanı özellikle bayramlardaki trafik kazalarına dikkati çekerek “Her 30 km’de bir radar var. Otoyollara 120 adet radar koyduk!” diye açıklama yaptı.

Tabii bir sürü itiraz sesi yükseldi. Ancak bir tanesi şaşırtıcı. Üstelik ses ‘Saray’dan geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral şöyle yazmış; “Bazı meseleler vardır, siyaset adamı gözüyle bakılması gerekir. Her gün birçok insan arıyor ve her 30 km’de bir radar konulmuş olmasının şikâyetini yapıyor. Sayın İçişleri Bakanı’ndan bu duruma çare olmasını talep ediyorlar.”

Önce “zarf” hakkında bir şey söyleyeyim; başdanışmanlar ne zamandan beri ülkenin en önemli bakanlıklarından biri olan İçişleri Bakanlığı’na akıl öğretiyor?

“Mazruf” daha beter. Oktay Bey kardeşim; ne zamandan beri son on yılda karayolu trafik kazalarında hayatını kaybeden 62 bin 761 vatandaş, yaralanan 3 milyon 24 bin 470 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyasi bir hesabın konusu oldu?

İskender Aruoba’nın yazısı