İşiyle ilgili şikayet ettiği için kovulan kadın haksız yere çıkarıldığı gerekçesiyle tazminat kazandı

Britanya’da bir mortgage danışmanı, uzun çalışma saatleriyle ilgili şikayet ettiği için işten atıldığı gerekçesiyle 23 bin sterlin (yaklaşık 270 bin lira) tazminat kazandı.

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Rickmansworth kasabasındaki Heron isimli bir finans şirketinde çalışan Helen McMahon, Cambridge’teki iş mahkemesi kayıtlarına göre, patronlarına uzun ve yoğun çalışma saatleri nedeniyle stres yaşadığı konusunda şikayette bulundu.

Haftada 48 saat çalışan McMahon patronlarıyla arasında geçen bu konuşmadan iki gün sonra işten atıldı.

Şirket kadının performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığını iddia etse de, kısa süre önce başarılarından dolayı bir şişe şampanyayla ödüllendirildiği ortaya çıktı.

Hakim kadının ‘sürekli sızlandığı‘ gerekçesiyle haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Hakim kararında şu ifadeleri kullandı: “Heron Financial’ın McMahon’ı sürekli şikayet eden biri olarak gördüğü açık. Şirket geçersiz nedenlerle işten çıkardığını kabul etmeyecektir, ancak McMahon, başka inandırıcı bir neden bulunmadığından şikayet etmesi nedeniyle işten çıkarılmıştır.”