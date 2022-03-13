Diken

Yaramazlara biraz batar!

Işıl Özgentürk: Muhalefetin geleceğimizi kurtarmak için ne yapacağını anlatması gerek


Sevgili okurlarım, hepimiz farkındayız, ülkemiz hızla çöküyor. Ve hepimiz umutsuzluğun karanlığında bir ışık bekliyoruz. AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğinin herkes, AKP’liler bile farkında, öyleyse umut ışığı bizi nasıl bulacak! Ne yazık ki muhalefet partilerinin sözcüleri hepimizin bildiği gerçekleri sıralamaktan başka insana umut veren hiçbir söz söylemiyorlar. Oysa herkesin anlayacağı biçimde geleceğimizi kurtarmak için neler yapacaklarını anlatmaları gerek! Biz bu girdaptan nasıl, ne yaparak kurtulacağız?

Işıl Özgentürk’ün yazısı


SON HABERLER

Göz tansiyonunuza baktırdınız mı?

Glokom (göz tansiyonu) hastalarının yarısının henüz tanısı yok. Göz içi basıncının artmasına bağlı görme siniri hasarı olarak tanımlanan glokom, körlük nedeni hastalıklar içinde katarakttan sonra ikinci sırada geliyor. Tüm körlüklerin yaklaşık yüzde 10’undan glokom sorumlu.