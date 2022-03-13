Işıl Özgentürk: Muhalefetin geleceğimizi kurtarmak için ne yapacağını anlatması gerek

Sevgili okurlarım, hepimiz farkındayız, ülkemiz hızla çöküyor. Ve hepimiz umutsuzluğun karanlığında bir ışık bekliyoruz. AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğinin herkes, AKP’liler bile farkında, öyleyse umut ışığı bizi nasıl bulacak! Ne yazık ki muhalefet partilerinin sözcüleri hepimizin bildiği gerçekleri sıralamaktan başka insana umut veren hiçbir söz söylemiyorlar. Oysa herkesin anlayacağı biçimde geleceğimizi kurtarmak için neler yapacaklarını anlatmaları gerek! Biz bu girdaptan nasıl, ne yaparak kurtulacağız?

Işıl Özgentürk’ün yazısı