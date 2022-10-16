Işıl Özgentürk: ‘Fıtrat’ diyenlere şöyle seslenelim; ölüm göz göre göre geldi

Sevgili dostlarım Bartın’da bir kömür madeninde patlama oldu. Ölen madenci sayısı ben bu satırları yazarken 40 idi. Birden sekiz yıl önceye gittim. 13 Mayıs 2014 yılında Manisa ilinin Soma ilçesinde bir maden kazası oldu. 301 madenci hayatını kaybetti. Olay olur olmaz beni gazetemden çağırdılar ve “Hemen Soma’ya git!” dediler. Hayatta en sevdiğim iş röportaj yapmaktır, fırlayıp gittim. Ve acının içine düştüm.

Röportajıma şöyle başlamışım: Soma’nın sırları. Ne yazık ki bir madenci kenti olan Soma’nın sırları hiç değişmeden diğer madenci kentlerinde ve maden ocaklarında devam ediyor. Öyleyse Soma’nın sırlarını bir bir sıralayayım ve Bartın’da olan patlamanın “işin fıtratında” olduğunu söyleyenlere şöyle seslenelim: “Hayır bu ölüm göz göre göre geldi!”

Işıl Özgentürk’ün yazısı