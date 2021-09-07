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Yaramazlara biraz batar!

‘IŞİD ve El Kaide bağlantısı’ gerekçesiyle mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, ‘IŞİD ve El Kaide bağlantılı’ olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan Khalifa Muhammed Turki Al-Subaiy hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Karar, Resmi Gazete’nin birinci mükerrer sayısında yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, ‘IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler’ listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan ‘Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy’ isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

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