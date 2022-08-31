IŞİD sempatizanı Britanyalı Şamima Begüm’ü Suriye’ye götüren kişi Kanada ajanıymış

Britanya’yı 15 yaşında terk ederek radikal İslamcı IŞİD’e katılmak için Suriye’ye kaçan Şamima Begüm’ü ülkeye sokan kişinin Kanada için çalışan bir casus olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: BBC

Begüm’le birlikte üç Britanyalı kız İstanbul Esenler Otogarı’nda kendilerini Suriye’de IŞİD’in kontrolündeki bölgelere sokacak olan Muhammed Al Raşid’le buluşmuşlardı.

BBC’nin haberine göre Raşid’in casus olduğu ortaya çıktı. Belgelerde casusun Begüm’ün pasaport bilgilerini Kanada’yla paylaştığını ve IŞİD’e katılmak isteyen başka Britanya vatandaşlarını da Suriye’ye soktuğunu söylediği kaydedildi.

Vatandaşlıktan çıkarılmıştı

Begüm, IŞİD’in Suriye’de elindeki toprakları kaybetmesinin ardından Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) gitmişti. Begüm’le birlikte IŞİD ve ailelerinden oluşan binlerce kişi DSG ve IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri kontrolündeki kamplarda tutuluyor.

Çoğu ülke, IŞİD’e katılan vatandaşlarını almayı reddediyor. Britanya da Begüm’ü ülkeye almamak için 2019’da vatandaşlıktan çıkarmıştı. Avukatları, Şamima Begüm’ün ‘insan kaçakçılarının kurbanı’ olduğunu öne sürerek Britanya vatandaşlığından çıkarılması kararının geri alınmasını talep ediyor.

Yetkili doğruladı

IŞİD karşıtı koalisyondan üst düzey bir yetkili, BBC’ye Raşid’in bir yandan Suriye’ye insan kaçırırken diğer yandan da Kanada istihbaratına bilgi aktardığını doğruladı.

BBC, Raşid’in bilgisayar sabit disklerinden edinilen kayıtların yanı sıra emniyet ve istihbarat kaynaklarından toplanan bilgilerin de bulunduğu bir dosyaya erişti.

Buradaki ifadelere göre, Raşid Suriye’ye soktuğu kişiler hakkında bilgiler topluyor, ardından da bu bilgileri Ürdün’deki Kanada Büyükelçiliği’ne aktarıyordu. Şamima Begüm’ü Suriye’ye soktuktan birkaç gün sonra Türkiye’de gözaltına alınan Raşid ifadesinde, Begüm’ün pasaport fotoğrafını Kanadalı yetkililerle paylaştığını söylüyordu.

Dosyadaki bilgilere göre Begüm Suriye içerisinde IŞİD’in ‘başkenti’ Rakka’dan yönetilen kaçakçılık ağı aracılığıyla şehirden şehre götürüldü. Raşid, bu kaçakçılık ağının Türkiye ayağından sorumlu kişiydi ve Britanya vatandaşlarının Suriye’ye sokulmasına öncülük ediyordu.