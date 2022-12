IŞİD bağlantılı olduğu belirtilen 17 kişi ve dört şirketin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘terörizme fon ve finansman sağlanması suçu’ iddiasıyla IŞİD ile bağlantılı olduğu belirtilen dört kuruluş ile Suriye ve Irak asıllı 17 kişinin Türkiye’deki mal varlığının dondurulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar uyarınca IŞİD ile iltisaklı olduğu belirtilen Suriye ve Irak asıllı 17 kişinin Türkiye’deki mal varlığının dondurulmasına karar verildi.

Aynı karar kapsamında; DX Milano Komisyon Ticaret Ltd. Şti, Al Marai İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Rsaksouk Gold International İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Universal Logistic İthalat İhracat Fuar Organizasyon Ltd. Şti’nin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar, karara ilişkin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunabilecek.