İşgal sonrası el konmuştu: Rus milyarderin yatı açık artırmaya satıldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında el konulan yatlardan biri açık artırmayla satıldı. Bunun işgal sonrasında satılan ilk yat olduğu belirtildi.

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Rus oligark Dimitri Pumpayanski’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlar sonucunda mart ayında Cebelitarık’ta el konan 72,5 metrelik yatı ‘Axioma’ 37,5 milyon dolara (693,35 milyon lira) alıcı buldu. Çelik milyarderi Pumpiyanski’nin yatını satın alan kişinin kim olduğu açıklanmadı.

Üç boyutlu sinema salonu, jakuzi, cimnastik salonu, spa, havuz bulunan yattan elde edilen para, Rusya’da devletin kontrolündeki enerji şirketi Gazprom’a boru tedarik eden şirket OAO TMK’nın kurucusu ve başkanı Pumpiyanski’nin borcu olan ABD yatırım bankası JP Morgan’a aktarılacak.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmiş, ardından ülkeye yönelik yaptırımlar başlamıştı. Söz konusu yata, mart ayında JP Morgan’ın çıkarttığı mahkeme kararıyla el konmuştu. Ağustos ayında açık artırmaya çıkarılan yata 63 teklif geldi.

Yat tasarımının ünlü ismi Alberto Pinto tarafından tasarlanan yat 2013’te Türkiye’de üretildi. İlk adı Kızıl Meydan olan yat, haftalık 558 bin 500 dolara kiralanıyordu.