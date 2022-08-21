El konulmuştu: Rus oligarkın süper yatı açık artırmayla satılacak

Rus oligarklara ait, el konulan yatlardan biri salı günü açık artırmayla satılacak.

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‘Axioma’ adlı, 75 milyon dolar değerindeki süper yata, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra, martta el konulmuştu. Yatın sahibi yaptırım uygulanan isimlerden Dimitrieviç Pumpiyanski.

JP Morgan, Pumpiyanski’nin kredi borcunun ödemediğini açıkladıktan sonra Cebelitarık’ta el konan 72,5 metrelik yatın değerinin altında bir rakama satılması bekleniyor.

Altı kabinde 12 kişinin uyuyabileceği yatta jakuzi, spa, 3D sinema, havuzu ve 20 kişilik mürettebata yetecek alanı var.

Sivil toplum kuruluşları Cebelitarık’taki açık artırmadan elde edilecek paranın Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalanlar için kullanılması yönünde çağrı yaptı. Ancak paranın JP Morgan’a gideceği tahmin ediliyor.

Pumpiyanski, Rusya’da devletin kontrolündeki enerji şirketi Gazprom’a boru tedarik eden şirket OAO TMK’nın kurucusu ve başkanı.

Yapımı 2013’te tamamlanan yatın ilk adı ‘Kızıl Meydan’dı. Çok sayıda ünlü isim ve iş insanı yatı kiralamıştı.