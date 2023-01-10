İşbirliğine giden AB ve NATO, Türkiye’den çekiniyor

Avrupa Birliği (AB) ile NATO bugün güvenlik konularında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir bildiri yayımlayacak. Türkiye’nin Kıbrıs meselesinden dolayı işbirliğine engel çıkartabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin aktardığına göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Serketeri Jens Stoltenberg, AB ve NATO arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir bildiriye imza atacak.

Enerji ve su tedariki gibi altyapıya ilgili kritik konularda işbirliğini artırmayı hedefleyen AB ve NATO dezenformasyon, birlik ve ittifak üyelerinin iç işlerine dışarıdan müdahale ve iklim değişiminin güvenlik politikalarına etkisi gibi alanlarda da daha yakın çalışmayı planlıyor.

Habere göre AB ve NATO yetkililerinde Türkiye’nin bu işbirliğine engel çıkaracağı konusunda bir endişe hakim.

NATO üyesi Türkiye, AB ile gizli bilgilerin değiş tokuşunu öngören anlaşmaların uygulanmasını şimdiye kadar engellemiş ve bu nedenle AB ile NATO arasındaki askeri işbirliğini bazı alanlarda karmaşık hale getirmişti.

Türkiye, buna neden olarak AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmen tanımamasını göstermişti.