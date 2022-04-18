İşyerinde istemediği halde doğum günü partisi düzenlenen çalışan kovuldu: Tazminat kazandı

ABD’de bir çalışan, isteği dışında iş arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisiyle başlayan sürecin sonunda işinden oldu. Açtığı davayla 450 bin dolar tazminat kazandı.

Fotoğraf: Guardian (Temsili)

Kevin Berling, Kentucky eyaletindeki Gravity Diagnostics firmasında 2018 yılında laboratuvar teknisyeni olarak çalışmaya başladı.

Anksiyetesini tetikleyebileceği kaygısıyla işyerinden zamanı geldiğinde kendisi için ofiste bir doğum günü partisi düzenlememelerini istedi.

Dava dosyasına göre ofisteki müdür, Berling’in bu ricasını unuttu ve Ağustos 2019’da doğum gününde bir parti düzenledi.

Kendisi için düzenlenen parti ‘fazla üzerine gelince‘ kutlamayı terk edip öğle molasını arabasında geçirmek zorunda kaldı.

Parti olayından sonra yönetimin bir toplantı düzenleyip doğum gününde ne olduğunu sorması çalışanda bir başka anksiyete atağını daha tetikledi.

Birkaç gün sonra ise yönetim, öfkeli tavırları ve şiddet gösterme potansiyelini gerekçe göstererek Berling’i işten çıkardı.

Berling’in işten atılması pandemi sırasında hızla büyüyen ve bazı çalışanlarının yüzde 300’e yakın maaş zammı aldığı şirketin kazancından faydalanamamasına neden oldu.

Savcı, şirketin durumu yanlış yorumladığını, Berling’in şiddet gösteren bir tavrı olmadığını, kendisini sakinleştirmek için gerekeni yaptığını belirtti.

Jüri, şirketin Berling’e 150 bin dolar kaybettiği maaş ve yan haklar; 300 bin dolar da ‘geçmişte, şu an ve gelecekte yaşadığı-yaşayacağı ruhsal sıkıntı, acı, utanma, aşağılanma ve özsaygı kaybı’ nedeniyle toplamda 450 bin dolar (6 milyon 591 bin lira) tazminat ödemesine karar verdi.

Independent konuyla ilgili görüşünü almak için ulaştığı şirketin, karara itiraz etme hakkı olduğunu belirtti.