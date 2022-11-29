İş yerinde ‘eğlenmiyor’ diye kovulan adam eski şirketine açtığı davayı kazandı

Fransa’da yüksek mahkeme, ‘şirketin düzenlediği eğlence aktivitelerine katılmadığı için’ çalışanını işten çıkaran şirketi tazminata mahkum etti.

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Mahkeme belgelerinde adı ‘Bay T.’ olarak geçen adam, ‘ekip ruhunu güçlendirmek’ adına şirkette düzenlenen aktivitelere, ‘çok fazla içki içildiği’, ‘eğlence adı altında kaba saba davranışların sergilendiği’ gerekçeleriyle katılmadığı için Cubik Partners’daki işinden kovulmuştu.

Şirketin avukatlarıysa, eski çalışanın ‘kırılgan bir tavır sergilediğini ve geri bildirim almada zorluk çektiğini söyleyerek sorunun ‘eğlence değil çalışanda olduğunu’ ileri sürmüştü.

Yüksek mahkeme kararını verdi, Bay T.’yi haklı buldu, şirketin 3,000 avro (57 bin lira) tazminat ödemesine hükmetti.