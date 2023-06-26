İş Yatırım’dan ‘sadeleştirme’ yorumu: Liralaşma stratejisi devam ediyor

İş Yatırım, Merkez Bankası’nın dün attığı ‘sadeleştirme’ adımını ‘liralaşma stratejisinin devamı’ olarak yorumladı.

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Yeni ekonomi yönetimin göreve gelmesiyle birlikte gözler Merkez Bankası’nın faiz kararıyla birlikte ‘liralaşma’ adı altında yapılan düzenlemelerin akıbetine çevrilmişti. Merkez Bankası’nın faiz kararı beklentinin altında kalırken, iktidarın bankalara getirdiği düzenlemelerde de değişikliğe gidildi.

MB’nin dünkü açıklamasına göre liralaşmada ‘yüzde 70 TL’ hedefi korunurken, bunu tutturamayan bankaların menkul kıymet tesisi yükü azaltıldı. Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye çekildi. Yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirildi.

İş Yatırım’sa bu adımı “Bankaların üzerindeki külfet azalsa da liralaşma stratejisi devam ediyor” şeklinde yorumladı.

İş Yatırım’ın Merkez Bankası’nın attığı ‘sadeleştirme’ adımıyla ilgili yorumu şöyle:

*Kurun sert yükselişi yüzünden bankaların liralaşma oranı zaten üç puan gerilemişti. Yeni bir uygulama ilave bir avantaj sağlamadı. Buna karşın menkul kıymet tesisinin yüzde 10’dan yüzde 5’e indirilmesi bankaları kısmen rahatlatacak bir uygulama.

*Detaylara bakıldığında liralaşma oranı yüzde 60’ın üstünde olan bankalar için bir şey değişmediği görülüyor. Liralaşma oranı yüzde 57’nin altında olanlar için sınırlı bir iyileşme var. Merkez Bankası’nın attığı adımı liralaşma stratejisi aynen devam ediyor, bankalara getirdiği külfet biraz azalıyor diye okuyoruz.