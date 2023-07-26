İş Yatırım ekonomisti: Borsada ihracatçı şirketleri öneriyoruz

İş Yatırım ekonomisti Dağlar Özkan, yıl sonu dolar kuru tahminlerinin 32 lira olduğunu söyledi. Özkan, borsa için daha çok ihracatçı şirketleri önerdiklerini belirtti.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetim, seçimler sonrası döviz kurlarını serbest bıraktı. Seçim öncesi 19 seviyesinde olan dolar/TL son günlerde 27 bandında gidip geliyor.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan İş Yatırım analisti Özkan, yıl sonu dolar/TL tahminlerinin 32 olduğunu söyledi.

‘Borsada daha çok ihracatçı şirketleri öneriyoruz’

Özkan’ın borsaya yönelik öngörüleriyse şöyle oldu: “Borsa yerlilerle bir süre, sonrasında belki yabancıyla bir süre gidebilir. Arada bir de Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen kaynağın da olumlu etkilerini görebiliriz. Bizim temel tavsiyemiz Türkiye riskini Türk lirası riski almadan alın ve de Türkiye’nin reel varlıklarına yatırım yapın. Merkez Bankası biraz daha sıkı gitseydi biz holdingleri, bankaları öne çıkarırdık. Şu an daha çok ihracatçı şirketleri öneriyoruz.”