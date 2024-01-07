İrfan Hüseyin Yıldız: Türkiye’de enflasyonu düşürmek o kadar kolay görünmüyor

Türkiye’de ahbap çavuş kapitalizminin yarattığı kuralsızlık ve geçmişte iki yıl boyunca seçimleri almak için uygulanan meşhur heterodoks ekonomi politikalarıyla ekonominin dengeleri o kadar bozuldu ki Türkiye’de özellikle enflasyonu düşürmek o kadar kolay görünmüyor.

2023 yılı enflasyonunun geçen yıla göre yükselmesinde enerji (özellikle doğalgaz) ve gıda fiyatlarının etkili olduğu görünüyor. Çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş de piyasadaki fiyatlama davranışındaki bozulmanın ve hizmet fiyatlarındaki katılığın devam ettiğini gösteriyor. Sağlam, üretken, verimli ve rekabetçi bir ekonomik yapı tesis edemediğimiz için de dünyada enerji, gıda ve emtia fiyatları düşerken bizde yükseliyor.

Yılın ikinci yarısından sonra baz etkisinden kaynaklanacak aylık enflasyon oranlarındaki düşüşü gerçek bir düşüş olarak pazarlamayı Nureddin Nebati döneminde de görmüştük. Ayrıca sadece faiz artışıyla sonuca gitmek de mümkün görünmüyor. Bütçe disiplini yok edildi, ölçüsüz para basıldı, iç ve dış borçlar katlanarak arttı, düşük faiz oranlarıyla ve düşük döviz kurlarıyla daha çok yandaş şirketler fonlandı, zombi şirketler ayakta tutuldu, seçimler alındı ama Türkiye ekonomisi yüksek enflasyonun içine sürüklendi, orta direk yok oldu ve yoksulluk derinleşti. Ekonomide büyük bir tahribat var, lafla peynir gemisi yürümüyor.

İrfan Hüseyin Yıldız’ın yazısı