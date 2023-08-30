İranlı şarkıcı Mehdi Yarrahi, başörtüsü zorunluluğuna karşı bestelediği şarkı nedeniyle tutuklandı

İran’da başörtüsü zorunluluğuna karşı bestelediği şarkı nedeniyle gözaltına alınan popçu Mehdi Yarrahi tutuklandı.

Görsel: Youtube

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran savcılığı tarafından pazar günü verilen kararla, Yarrahi’nin gözaltına alındığını bildirdi.

Ülkenin yargı erkine bağlı Mizan haber ajansı da 41 yaşındaki şarkıcının ‘İslam toplumunun ahlak ve geleneklerine karşı çıkarak yasaları ihlal eden şarkısı nedeniyle’ gözaltına alındığını yazdı.

Farsçada ‘Başörtün’ anlamına gelen ‘Roosarito’ adlı parçasını cuma günü yayınlayan şarkıcının müzik klibinde, dans eden başörtüsüz kadınların görüntüleri ve özgürlük temalı sözler yer alıyor.

Görsel: Youtube

Yarrahi klibi, Mehsa Emini protestolarının sloganı olan ‘Kadın, yaşam, özgürlük’ hareketinin ‘ön saflarında parlayan yurdunun kadınlarına’ adamıştı.

Yarrahi’nin avukatı Mustafa Nili, Twitter hesabındaki paylaşımda şarkıcının tutuklandığını söyledi.