İran’ın Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölümü üzerine başlayan protestolarda Loristan’da 120 kişi gözaltına alındı.

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13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde onlarca kadın öldürüldü.

İran’ın Loristan Başsavcısı Muhammed Rezm, 120 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rezm, bu kişilere yönelik birçok suçlamanın bulunduğunu ve kanunun öngördüğü cezaları alacaklarını belirtti.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri yargının talimatıyla, protestolara katılan ve ‘kamu güvenliğini tehlikeye atan’ göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlatmış, bu kapsamda Gilan’da 739, Mazenderan’da 450, İlam’da 180 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.