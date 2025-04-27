İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama: Ölü sayısı 28'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu: “Yatırımcı arkasına bakmadan kaçıyor, milletimiz alın teriyle kazandığı varlığından şüphe ediyor. Allah aşkına siz bu kötülüğü nerden öğrendiniz.”