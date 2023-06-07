İran’dan Suudi Arabistan’a ‘nükleer işbirliği’ mesajı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen Nournews haber sitesi sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan’a ‘nükleer işbirliği’ mesajı verildi.

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Nournews, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Suudi Arabistan’ın nükleer ilerlemesine karşı çıktığına dikkati çekerek, uluslararası hukuka uygun bir şekilde iki ülke arasında nükleer teknoloji paylaşımında bulunmanın ikili ilişkilerin temel noktalarından biri olabileceğini vurguladı.

Söz konusu paylaşımda şunlar söylendi: “Siyonistlerin (İsrail’in) Suudi Arabistan’ın nükleer ilerlemesine karşı çıkmasına rağmen, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeni döneminde, barışçıl nükleer teknolojiler alanında işbirliği ve İran’ın deneyim ve başarılarının uluslararası hukuka uygun olarak ve Ajans’ın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) gözetiminde ülkeye aktarılması, ikili ilişkilerin ana eksenlerinden biri olabilir.”

İran’ın Riyad Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı gün böyle bir paylaşımda bulunulması dikkati çekti.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ikili işbirliği, bölgesel konular ve küresel sorunları görüşmek için Suudi Arabistan’da bulunuyor.