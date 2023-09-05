İran’da reformist haber sitesi ‘basın kanunlarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle kapatıldı

İran’da reformist çizgide yayın yapan ve ülkenin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden ‘entekhab’ Basın Kanunu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararlarına ‘aykırı yayın yaptığı’ gerekçesiyle kapatıldı.

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre kapatılma kararı, dün toplanan İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Basın Denetleme Kurulu tarafından verildi.

‘entekhab.ir‘ uzantılı internet sitesine Basın Kanunu uyarınca el konulduğu ve dosyanın adli makamlara intikal ettirildiği belirtildi.

Ülke medyasında, internet sitesinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ‘zayıf dış politikası’nı eleştiren bir haber nedeniyle kapatıldığı ifade edilirken, sitenin yayın yönetmeni Mustafa Fakihi’yse kararın gerekçesinin kendisine veya diğer yöneticilere iletilmediğini söyledi.

Reformist çizgide yayın yapan internet haber sitesi, kısa süre önce “İran’ın dış politikası neden bu kadar zayıfladı?” başlığıyla bir video haber paylaşmıştı. Haberde, mevcut hükümetin ‘saf doğuya bakış stratejisi’nin İran‘ın ‘bölgesel ve uluslararası düzeyde çekiciliğini ve diplomatik etkisini azalttığı’ yorumlarına yer verilmişti.