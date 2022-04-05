İran’da mahkeme, ödüllü yönetmen Farhadi’nin ‘Kahraman’ filminin ‘çalıntı’ olduğuna karar verdi

İran’da bir mahkeme iki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi’yi son filmi ‘A Hero’da (Kahraman) bir öğrencisinin fikrini çalmaktan suçlu buldu.

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‘Kahraman’da filmin baş karakteri, borcu nedeniyle hapse giren Rahim, iki günlük izinle dışarı çıktığında borcundan kurtulmanın yollarını arıyor.

Hollywood Reporter’ın haberine göre Farhadi filmin kilit unsurlarını eski bir öğrencisi olan Azadeh Masihzadeh’nin ‘All Winners, All Losers‘ (Tüm galipler, tüm mağluplar) filminden aldı.

Başkent Tahran’daki mahkeme Farhadi’yi Masihzadeh’in belgeselinin telif hakkını ihlal ve Masihzadeh’i kaynak göstermeden filmi için belgeselin temel öğelerini intihalden suçlu buldu.

Temyize yolu kapalı tutulan kararla ilgili yönetmenin cezasının belirlenmesi bekleniyor. En kötü senaryoda Farhadi filminin tüm gösterimlerinden elde ettiği geliri Masihzadeh’ye ödemek zorunda kalabilir ve hatta hapis cezasıyla karşılaşabilir.

Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen filmin dünya çapında gişeden 2,5 milyon dolar hasılat elde ettiği bildirildi. Filmin ABD’deki yayın haklarını Amazon Prime satın aldı.