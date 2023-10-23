İran’da ikinci Mehsa Emini vakası: 16 yaşındaki Armita Geravand’ın beyin ölümü gerçekleşti

İran’da ‘örtünme kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından dövülerek komaya sokulan 16 yaşındaki Armita Geravand’ın beyin ölümü gerçekleşti.

Fotoğraf: İran devlet medyası

Lise öğrencisi, 1 Ekim’de Tahran’daki Şuheda istasyonundan bindiği metro treninde yere yığılmıştı.

İnsan hakları örgütü Hengaw, Geravand’ın ahlak polisleri tarafından ‘ciddi bir fiziksel saldırıya’ maruz kaldığını duyururken, yetkililer Geravand’ın metroda kan basıncının düşmesiyle bayılıp kafasını çarptığını iddia etmişti.

Devlet medyası, Geravand’ın arkadaşları tarafından metrodan çıkartıldığı ve yerde hareketsiz yattığı görüntüleri paylaşmış ancak trenin içerisinde neler olduğu paylaşılmamıştı.

İran devlet ajansı, Tahran’daki Fecr Hastanesi’nde sıkı güvenlik altında tedavi gören Geravand’ın beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu: “Armita Geravand’ın son sağlık durumuna ilişkin yapılan takipler, sağlık personelinin çabalarına rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğinin kesinleştiğini göstermektedir.”

Mehsa Emini’nin ölümü

Tahran’da geçen sene Mehsa Emini, örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından tutuklanmış ve ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Polisin açıklamasında Emini’nin ahlak polisi tarafından tutuklanan başka kadınlarla beklerken hastalandığı iddia edilmişti. Ailesiyse bunu reddetmişti.

Emini’nin ölümü, İran’da geniş çaplı protestoların düzenlenmesine neden olmuştu. Devlet sansürünün düzeyi artmış ve Emini’nin akıbeti hakkında haber yapan iki gazeteci 13 yıl hapse mahkum edilmişti.