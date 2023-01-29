İran’da askeri tesise İHA saldırısı

İran’ın İsfahan kentinde savunma bakanlığına ait mühimmat üretim tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

İran ordusu. Fotoğraf: Reuters

İran devlet televizyonu, İsfahan’da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi. İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti” dendi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.