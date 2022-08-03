İran, Viyana’da nükleer anlaşmanın devreye girmesini görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İran’ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani’nin 2015 nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınmasını görüşmek üzere bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gideceğini söyledi.

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İran, 2015’te nükleer çalışmalarını sınırlamayı öngören uluslararası bir anlaşma imzalamıştı. Eski başkan Donald Trump, ABD’nin de taraf olduğu anlaşmadan 2018’de çıkmıştı. İran da son dönemde nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı.

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, nükleer anlaşmasını yeniden devreye almak için yeni bir taslak metin önerdiğini söylemişti.

İran devlet medyasında yer alan haberde, Tahran’ın haklarını garanti altına alan bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten Kanaani, “Bagheri Kani birkaç saat içinde Tahran’dan ayrılacak… Her zamanki gibi Avrupa Birliği’yle koordinasyon halinde yapılacak görüşmelerde farklı tarafların sunduğu fikirler ele alınacak” dedi.