İran uyardı: İsrail’in soykırımı derhal durdurulmazsa, durum kontrolden çıkabilir

İran’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) misyonu, ‘soykırım’ ve ‘savaş suçu’ olarak nitelediği İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin derhal durdurulmadığı taktirde ‘durumun kontrolden çıkabileceği ve geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceği’ konusunda uyardı.

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Misyonun Twitter’daki mesajında şunlar yazıldı: “İsrail’deki apartheid’ın savaş suçları ve soykırımı derhal durdurulmazsa, durum kontrolden çıkabilir ve geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Bunun sorumluluğu BM’nin, Güvenlik Konseyi’nin ve Konseyi çıkmaza sürükleyen devletlerin sorumluluğundadır.”

If the Israeli apartheid’s war crimes & genocide are not halted immediately, the situation could spiral out of control & ricochet far-reaching consequences—the responsibility of which lies with the UN, the Security Council & the states steering the Council toward a dead end. — Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) October 14, 2023

İsrail’e mesaj verdiği iddia edilmişti

Açıklama cumartesi günü İran’ın BM aracılığıyla İsrail’e mesaj göndererek, ‘Gazze’ye saldırıların devam etmesi halinde müdahale etmek zorunda kalacağını bildirdiği‘ne dair bir kulis haberin ardından geldi.

ABD’d yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland’la bugün Beyrut’taki görüşmede ülkesinin mesajını iletti.

Habere göre Wennesland, Abdullahiyan’dan Gazze ve İsrail’deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi.

Söz konusu kaynaklara göre Abdullahiyan da İran’ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini ve Gazze’de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Buna karşılık ülkesinin ‘kırmızı çizgileri’nin olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail’in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze’ye kara saldırısı başlatılırsa İran’ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletti.

BM Özel Koordinatörü Wennesland da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi başta olmak üzere İsrailli yetkililerle temasa geçerek İran’ın mesajını Tel Aviv yönetimine aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Abdullahiyan’ın cumartesi Beyrut’ta BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland’la İran Büyükelçiliği’nde görüştüğünü.

Beyrut’taki temaslarında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad’ın üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelen Abdullahiyan, İsrail’i Gazze’de saldırıları derhal durdurmaya çağırmış ve “Direniş cephesinin eli tetikte” demişti.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 54 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de dokuz gazeteci yaşamını yitirmişti