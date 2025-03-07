İran: Trump'tan mektup almadık

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney’e nükleer müzakere çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdiğine dair açıklamasının aksine kendilerine şu ana kadar mektup ulaşmadığını açıkladı.

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Trump, Fox Business Network’e Hamaney’e dün bir mektup gönderdiğini ve İran’la nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini söylemişti.

ABD başkanı, “Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut” demişti.

Trump, geçen ay da İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran’ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

İran medyasındaki habere göre İran’ın New York’taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Trump’ın açıklamasına dair soruyu “Şu ana kadar böyle bir mektup almadık” diye yanıtladı.

Hamaney, ‘güvenilmez’ olduğunu belirttiği Trump yönetimiyle müzakereleri yasaklamıştı.

Son olarak İran dışişleri bakanı, bugünkü röportajında, “Azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece ABD’yle doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz” dedi.





