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Yaramazlara biraz batar!

İran cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Su krizi içindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Şu anda şiddetli su krizi içindeyiz. Eğer doğru şekilde kullanmazsak kesinlikle sorun yaşayacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Tahran’da düzenlenen bir yatırım projesinin imza töreninde konuşan Pezeşkiyan, ülkenin yaşadığı su krizine dikkat çekti: “Planlarımızı gerçekleştirebilmemiz için optimum su tüketimi için kampanyaya ihtiyacımız var.”


İran’da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düşmüştü.

Tahran Su İdaresi 6 Mart’taki açıklamasında yaz aylarında su kesintisi olmaması için halka tüketimlerini yüzde 20 azaltma çağrısında bulunmuştu. ​​​​​​​

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