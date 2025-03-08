İran cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Su krizi içindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Şu anda şiddetli su krizi içindeyiz. Eğer doğru şekilde kullanmazsak kesinlikle sorun yaşayacağız” dedi.
Tahran’da düzenlenen bir yatırım projesinin imza töreninde konuşan Pezeşkiyan, ülkenin yaşadığı su krizine dikkat çekti: “Planlarımızı gerçekleştirebilmemiz için optimum su tüketimi için kampanyaya ihtiyacımız var.”
İran’da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düşmüştü.
Tahran Su İdaresi 6 Mart’taki açıklamasında yaz aylarında su kesintisi olmaması için halka tüketimlerini yüzde 20 azaltma çağrısında bulunmuştu.