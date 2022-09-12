iPhone’un yeni işletim sistemi iOS 16 çıkıyor

Teknoloji devi Apple, iOS 16’yı bugün iPhone kullananların hizmetine sunuyor.

Fotoğraflar: apple.com

iOS 16, TSİ 20:00’den itibaren iPhone 8 ve üzeri modeller için indirilebilir.

7 Eylül’de iPhone 14’ün tanıtımını yapan şirketin telefonları için tasarladığı işletim sisteminin en güncel hali iOS 16, kullanıcılarına birçok yeni özellik sunuyor.

Yeni iOS 16’yla artık Apple’ın mesajlar uygulamasını kullanarak gönderdiğiniz mesajları değiştirebilir veya gönderiyi geri alabilirsiniz. Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, ”Can sıkıcı kelime hataları artık geçmişte kalıyor” diyor.

Yeni özelleştirilebilir kilit ekranı

Yeni sistem basılı tutarak kilit ekranını kişiselleştirmek mümkün. Hava derecesi, aktivite durumu ve takvim gibi araçlar kilit ekranına eklenebiliyor. Ayrıca, yeni işletim sistemiyle kişiselleştirdiğiniz farklı stiller arası geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırmak yeterli.

Bildirimler ve aktiviteler

Geçmişte neredeyse tüm ekranı kaplayan bildirimler yeni sistem sayesinde ekranın alt kısmında toplanıyor. Bu da tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Canlı aktiviteler özelliği sayesindeyse kilit ekranından birçok bildirime ulaşmak mümkün.

iOS 16’nın bir diğer özelliğiyse farklı odak noktaları belirleyerek istendiği zaman kolayca odaklar arası geçiş yapılmasına olanak sağlaması. İş ve özel hayatı ayırmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Sağlığınızı kontrol altında tutun

Yeni iOS’le ilaçlar ve vitaminler için hatırlatıcı oluşturabilir, planlama yapılabilir. Kullanıcılar arası sağlık durumu paylaşımı da sevdiklerinizin sağlıklarından haberdar olmanızı sağlıyor.

Bunların yanı sıra yeni cüzdan ve paylaşım özellikleri de bulunuyor.