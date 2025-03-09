İpek Özbey: Eskiden satanistler vardı

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Eskiden satanistler vardı.

Hatta 1999’da Türkiye’de ilk kez ‘satanist’ ayini yapılarak öldürülen Şehriban Coşkunfırat ile tanıştık.

Şehriban, 17 yaşındayken Satanist Zinnur Gülşah Dinçer, Engin Arslan ve Ömer Çelik ile tanıştı.

Şeytan’a tapan 3 satanist, ‘‘Deprem bir işaret’’ diyerek genç kızı öldürüp tecavüz etti.

Şehriban’ı elleriyle boğan 23 yaşındaki Ömer Çelik, cinayet tatbikatı sırasında, genç kızın cesedine tecavüz ettiğini soğukkanlılıkla anlattı. Ömer Çelik’in evinde Şeytan’a kurban edilen kediyle çekilmiş fotoğrafı bulundu.

Coşkunfırat Ailesi’nin 8 çocuğundan biriydi Şehriban.

Lise son sınıfta okurken part time çalışmaya başladı.

Niyeti okul harçlığını çıkarmaktı.

İyi bir atletti, üstelik 3 bin metrede iki altın madalya kazanmıştı.

Çalıştığı yerde birileriyle tanıştı ve ailesine göre ‘huyu, suyu değişti’.

O günleri çok iyi hatırlıyorum.

Gençlerle ilgili bu tür bir şeye belki de ilk kez şahitlik ediyorduk.

Gençler elimizden gidiyor.

Ne ilk, ne son…

Spiritüellik denilen saçmalıkların sonu yok.

Zaten uyuşturucu madde kullanımı almış başını gidiyor.

Gençlere sahip çıkın.

Böyle giderse bizim için gelecek diye bir şeyden söz edemeyeceğiz.

İpek Özbey’in yazısı