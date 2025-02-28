İPA: Ramazan için mutfak harcamaları bir yılda yüzde 45,75 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), bir önceki yıla göre Ramazan için mutfak harcamalarının yüzde 45,75 arttığını açıkladı.

Fotoğraf: Canva

Temel ürün gruplarında 2024 Ramazanı mutfak harcamaları 7 bin 249 lirayken, bu maliyet 2025 Ramazanı’nda 10 bin 565 liraya yükseldi. Yıllık artışsa yüzde 45,75.

Fiyatların ürünlere göre artış oranları şöyle:

Mercimek yüzde 51,61

Kırmızı et yüzde 55,10

Ayçiçek yağıysa yüzde 62,28

En yüksek maliyet farkı yüzde 121,79’la kahvede görüldü.