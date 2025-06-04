İPA: İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 91 bin 722 liraya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) raporuna göre kentte dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 liraya yükseldi.

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Ajansın Mayıs 2025 verileriyle yenilediği ‘Yaşam Maliyeti Raporu’na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 49,09 arttı. Geçen aya göre de yaşam maliyeti yüzde 1,88 arttı.

Maliyet hesabı gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta 321 maddeden oluşan bir sepetin fiyatları üzerinden hesaplandı.

2025 Mayıs’ında İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 liraya yükseldi. Ayrıntılı bilgi için İPA’nın raporuna şu linkten ulaşılabilir.