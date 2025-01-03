İPA: İstanbul’da 2 milyon 756 bin yoksul var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da 2 milyon 756 bin yoksul var.

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İPA ‘2024 Gelir Dağılımı İstatistikleri’ni yayınladı.

Yapılan son zamla asgari ücret 22 bin 104 lira olmuş, Türk-İş ise açlık sınırını 21 bin 83 lira olarak açıklamıştı.

Türkiye’de 2009 ile 2024 arasında emekli sayısı yüzde 85,3 artarken tüm gelir içinde emekli aylığının payı yüzde 2,7 azalarak yüzde 18,3’ten yüzde 15,6’ya geriledi.

İPA’nın araştırmasından öne çıkanlar şöyle:

*Son 10 yılda geliri en az artan grup en yoksul yüzde 20’lik kesim oldu.

*Türkiye’de en yoksul 100 yaşlı bireyden 23’ü yoksulluk ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya.

*İstanbul’da en yüksek gelire sahip yüzde 10’luk kesimin en yoksul yüzde 10’luk kesimin payına oranı 2014’te 9,25’ken 2024’te bu oran 13,91’e yükseldi.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 ‘Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ bültenine göre İstanbul’da yoksul sayısı 2 milyon 756 bin.

Yoksulluk sınırında bölgesel düzeyde eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ı dikkate alınıyor. Araştırma da bu sınıra göre yapıldı.

*Konut masraflarını yük olarak görenlerin oranı 2021 ile 2024 arasında yüzde 88,9’dan yüzde 93,8’e yükseldi.