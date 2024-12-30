İPA: İstanbulluların yüzde 55,9'u kredi kartının en fazla asgarisini ödeyebiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 55,9’u kredi kartı borcunun ya asgarisini ödeyebiliyor ya da hiç ödeyemiyor.

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Ortalama stres seviyesi 10 üzerinden 6,6

İPA’nın İstanbul’da yaşayan 1027 kişiyle görüşerek derlediği Aralık 2024 İstanbul Gündemi Araştırması yayınlandı.

Buna göre İstanbullunun ilk üç sorunu trafik, ekonomi ve İstanbul depremi.

Katılımcıların yüzde 55.9’u kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödediğini ya da hiç ödeyemediğini söylüyor.

Yüzde 28,7’si bazı ödemelerini yapamadığını ve borca gittiğini, yüzde 39,1’i de ‘kıt kanaat’ geçinebildiğini belirtiyor.

Kenara para koyabildiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 23,8.

Katılımcılardan aralıktaki duygu durumlarını 10 üzerinden değerlendirmesi istendiğinde ortalama stres seviyesi 6,6 olarak belirlendi. Kaygı seviyesi 5,8, yaşam memnuniyeti 5, mutluluksa 6.

2025 beklentileri olumlu değil

Katılımcıların yüzde 54,4’ü, ekonominin yılbaşını eskisi gibi kutlamayı engellediğini söyledi.

2025 için yüzde 71,6, ekonomik durumuna ilişkin beklentilerini olumsuz olarak tarif etti.

2025 için en olumsuz beklentiler adalet ve eğitim sistemine ilişkin. Diğer taraftan en olumlu beklentiyse aile ilişkilerinde.

Eğitim sisteminden olumlu beklentisi olanlar yüzde 20,6, adalet sisteminden olumlu beklentisi olanlarsa yüzde 16,9.

Ayrıca Suriye’deki rejimin yıkılması da yüzde 5,4’le gündemde. Katılımcıların yalnızca yüzde 4,3’ü Suriyelilerin tamamının ülkelerine dönüş yapacağı kanaatinde. Yüzde 9,4’lük bir kesimse hiçbir Suriyelinin ülkesine dönmeyeceğini düşünüyor.