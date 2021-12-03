İntihara kalkışan baba hasteneye, 13 yaşındaki çocuğu toprağa

Kırıkkale’de dün akşam intihara teşebbüs eden babasının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

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Dün Sanayi Mahallesi’nde yaşayan E.K. (37) evinde, ‘intihar edeceğini’ söyleyerek kendisini odaya kilitlemiş, ailesinin ikna çabalarına rağmen tabancayla ateş etmişti. E.K.’nın kolunu yaralayarak seken kurşun, kapının arkasında duran kızı H.K.’nın göğsüne isabet ederek ölümüne neden olmuştu.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan E.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edilmişti.

AA’nın haberine göre Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan H.K.’nın cenazesi, Etiler Mahallesi’ndeki Veysel Karani Camisi’nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, merkeze bağlı Kızıldere köyünün mezarlığında toprağa verildi.

E.K.’nın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde sürüyor.