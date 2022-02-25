İntihar ettiği sanılan kız çocuğu, kardeşi tarafından öldürülmüş

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki yıl önce intihar ettiği sanılan 14 yaşındaki E.G.’nin, kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Akçadağ başsavcılığı, 25 Temmuz 2019’da, Keklikpınar Mahallesi’nde E.G.’nin intihar ettiği iddiasına ilişkin yeniden soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, dört aylık teknik ve fiziki takibin ardından E.G.’nin intihar etmediğini, ailenin yönlendirmesi sonucu kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

E.G’nin iki kardeşi ile annesi ve babası gözaltına alındı. İşlemlerin ardından cinayet zanlısı kardeş tutuklandı. Anne, baba ve diğer kardeşe ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi cezası verildi.