Interpol’den Pandora VI operasyonu: 9 bin 400 esere el kondu

Interpol’ün 28 ülkede tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda antik para, mobilya, heykel, enstrüman ve paha biçilmez tabloların aralarında olduğu 9 bin 400’ü aşkın esere el kondu. Geçen yıl hazirandan eylül sonuna kadar süren dört aylık operasyonda 52 kişi tutuklandı.

Fotoğraflar: Interpol

Interpol, dün, ‘Pandora VI’ adlı operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Operasyon kapsamında 170’i aşkın soruşturma açıldığını, sınırlarda, havalimanlarında, müzayede evlerinde, müzelerde ve şahıslara ait evlerde arama yapıldığını duyurdu.

Açıklamada Fransız sınır polisinin 3 bin madeni para, çanlar, yüzükler ve çanak çömlekleri içeren 4 bin 231 arkeolojik objeye el koyduğu, bunların metal detektör kullanan biri tarafından kazı alanlarından çalındığı bildirildi.

İspanya Polisi’ninse yine kazı alanlarından çalınan tarihi eser niteliğindeki 91 madeni paraya el koyduğu, paraların değerinin 500 bin avro olduğu belirtildi. Paralar bir müzayede evi tarafından satışa çıkarılınca soruşturma açıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Hollanda Polisi çalındığı bildirilen, ressam Kees Verweij’e ait iki tabloyu buldu, bunlar da bir müzayede evinin kataloğunda görüldü. ABD’deyse deniz yoluyla ülkeye sokulmak istenen Meksika’ya ait 13 sanat eserine el kondu.

Yunanistan’da Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer sütun ve Helenistik döneme ait antik paralar bulunurken operasyon kapsamında ele geçirilen 13’üncü yüzyıldan kalma bir haç Romanya’daki müzeye iade edildi.

2016’da başlatılan Pandora operasyonlarında şimdiye kadar toplam 147 bin 50 esere el kondu, 407 kişi tutuklandı.