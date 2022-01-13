İnternetten bulduğu sperm donöründen çocuk sahibi olan kadın dava açıyor: Yalan söyledi

Japonya’da bir kadın çocuk sahibi olmak için internetten bulduğu sperm donörüne kimliğiyle ilgili yalan söylediği için dava açıyor.

Japon basınında yer alan haberlere göre 30’larındaki bir çocuk annesi kadın ve eşi, ikinci çocuğu istedi. Ancak kocasının kalıtımsal bir hastalığı olması nedeniyle internetten bir sperm donörü bulmaya karar verdi.

Seçtiği donör, 20’li yaşlarında, Japonya’nın en prestijli okullarından biri Kyoto Üniversitesi mezunu, bekar bir erkek olduğunu iddia etti.

Kadın, donör adamla 2019 haziranda hamile kalıncaya kadar 10 kez seks yaptı.

Ancak daha sonra adamın Kyoto Üniversitesi’ne gitmediği, evli ve Çinli olduğu ortaya çıktı.

Bunu öğrendiğinde kürtaj işlemi için geç kalan kadın çocuğu doğurdu ancak evlat edinilmek üzere bir çocuk bakım evine bıraktı.

Şimdi kadın spermini kullandığı biyolojik babaya 330 milyon yenlik (39 milyon lira) dava açıyor.

Vice’ın aktardığna göre Japonya’da sperm bağışı alanında düzenlemeler sınırlı. 126 milyona yakın nüfusu olan ülkede yalnızca bir tane sperm bankası var ve o da geçen yaz kuruldu. Donör yoluyla çocuk sahibi olmak yalnızca evli çiftler için tanınan bir hak ve bu yöntem yalnızca 12 hastanede uygulanıyor.

Seçeneklerin kısıtlı olması nedeniyle birçok kişi alternatif yollara başvuruyor ve internet üzerinden oluşan donör bağışı piyasası da bunlardan biri.