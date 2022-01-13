Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnternetten bulduğu sperm donöründen çocuk sahibi olan kadın dava açıyor: Yalan söyledi

Japonya’da bir kadın çocuk sahibi olmak için internetten bulduğu sperm donörüne kimliğiyle ilgili yalan söylediği için dava açıyor.

Japon basınında yer alan haberlere göre 30’larındaki bir çocuk annesi kadın ve eşi, ikinci çocuğu istedi. Ancak kocasının kalıtımsal bir hastalığı olması nedeniyle internetten bir sperm donörü bulmaya karar verdi.


Seçtiği donör, 20’li yaşlarında, Japonya’nın en prestijli okullarından biri Kyoto Üniversitesi mezunu, bekar bir erkek olduğunu iddia etti.

Kadın, donör adamla 2019 haziranda hamile kalıncaya kadar 10 kez seks yaptı.

Ancak daha sonra adamın Kyoto Üniversitesi’ne gitmediği, evli ve Çinli olduğu ortaya çıktı.

Bunu öğrendiğinde kürtaj işlemi için geç kalan kadın çocuğu doğurdu ancak evlat edinilmek üzere bir çocuk bakım evine bıraktı.

Şimdi kadın spermini kullandığı biyolojik babaya 330 milyon yenlik (39 milyon lira) dava açıyor.

Vice’ın aktardığna göre Japonya’da sperm bağışı alanında düzenlemeler sınırlı. 126 milyona yakın nüfusu olan ülkede yalnızca bir tane sperm bankası var ve o da geçen yaz kuruldu. Donör yoluyla çocuk sahibi olmak yalnızca evli çiftler için tanınan bir hak ve bu yöntem yalnızca 12 hastanede uygulanıyor.

Seçeneklerin kısıtlı olması nedeniyle birçok kişi alternatif yollara başvuruyor ve internet üzerinden oluşan donör bağışı piyasası da bunlardan biri.

SON HABERLER

Anayasa Mahkemesi’nin sözde pilot kararı

AYM yapısal olduğunu bildiği bir sorunu, pozitif algı yaratmak amacıyla birçok sorunu halının altına süpürüp bilinçli olarak saklayarak siyaseten ‘Ne şiş yansın, ne kebap’ yaklaşımıyla çözmüştür.

Kaliteli uzun yaşam için ‘son model’ beş ürün

Ürünlerini inovasyon ve teknoloji temelinde tasarlayan bazı start-up’lar, bugüne kadar ihmal edilmiş tüketici gruplarına odaklanarak fark yaratıyor. Prestijli yayın organı Wall Street Journal, yeni nesil girişimcilerin, ileri yaşlarda görülen görme, işitme, koku ve tat almaya yönelik duyu kayıplarını ve ruhsal sorunlara yol açabilecek yalnızlık duygusunu gidermek için geliştirilen beş inovatif teknolojik ürünü derledi.

Dindar muhafazakarlar neden suskun?

20 yaşında bir tıp öğrencisi olan Enes Kara’nın intiharı çok üzücü. Herkesin dersler çıkarması gereken bir olay. Başta da ailelerin, cemaat ve tarikatların ve de devletin.

Bilenleri bir araya getirmek

Eğer herhangi bir konuda kurumsal bir başarı oluşturulmuş ve bu başarı sürdürülebilir kılınmışsa, bunda birincil sebep, sistemin çarklarının ‘doğru ve işini bilen insanlar’ tarafından döndürülüyor olmasıdır.