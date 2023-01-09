İnternette küfürleşme silahlı saldırıya döndü: Bir ölü, iki yaralı

İstanbul Kağıthane’de motosikletli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Polisin araştırmasına göre olayın sebebi internette karşılıklı küfürleşme.
AA’nın haberine göre, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli iki kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö.’ye ateş açtı.
Saldırıda Cihan Ö. (31), yanında bulunan F.Ç. (42) ve o sırada yoldan geçen C.H. (28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin araştırmasında, Cihan Ö.’nün silahlı saldırıyı düzenleyen kişiyle internetteki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve aralarında küfürleşme çıktığı belirlendi.
Şüphelinin Cihan Ö.’yü olayın meydana geldiği adrese çağırdığı, Cihan Ö.’nün de buluşma noktasına F.Ç.’yle gittiği öğrenildi.
Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.