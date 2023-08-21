‘İnternet meme’leriyle tanınan ‘Cheems’ hayatını kaybetti

Viral olmuş meme’leriyle (internet geyiği) tüm dünyanın tanıdığı bir fenomen haline gelen köpek ‘Cheems’ 12 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

2010 ve 2013 yılları arasında ikonik bir internet meme’ı haline gelen Cheems’in asıl adı Pup Balltze. Cheeseburger’a olan düşkünlüğü nedeniyle Cheems olarak anılan Balltze, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Cheems’in ölüm haberini sahipleri Instagram hesabından yayınladıkları açıklamayla duyurdu:

“Cuma sabahı girdiği son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç. Üzülmeyin, Balltze’nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. Gökyüzünde özgürce koştuğuna ve yeni arkadaşlarıyla bir sürü lezzetli yemek yediğine inanıyorum.”