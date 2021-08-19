Internet Explorer’da sona doğru: Office programları da artık çalışmayacak

ABD’li teknoloji devi Microsoft, Internet Explorer’ın Office uygulamalarını artık desteklemeyeceğini açıkladı.
Microsoft geçen yıl Internet Explorer için bir emeklilik yol haritası hazırlamıştı.
Planda tarayıcının Microsoft hizmetlerinden yavaşça uzaklaşması amaçlanıyordu. Şirket son olarak Office uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint…) için sunulan desteği de kestiğini duyurdu. Böylece aşamalı sonlandırma adımları tamamlandı.
22 Haziran 2022’de Internet Explorer’in yerini artık tamamen ‘Microsoft Edge‘nin alması bekleniyor.
Çıktığı dönem yüzde 95‘lik pazar payına sahip olan Internet Explorer, alternatifler çoğaldıkça giderek gözden düştü.
Düşüşte tarayıcının alternatiflerine göre yavaş kalması önemli rol oynadı.
Haziran 2021 verilerine göre, tarayıcı pazarında ‘Google Chrome‘ yüzde 65,27 pazar payı ile lider. ‘Safari‘ ise yüzde 18,34 payla ilk iki sırada.
Microsoft’un kaybettiği pazar payını geri kazanmak için çıkardığı ‘Edge‘ ise şimdilik yüzde 3,4‘lük pazar payı ile üçüncü sırada yer alıyor.