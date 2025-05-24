İnternet alışverişinde cayma hakkına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı mesafeli satış sözleşmelerinde ‘tüketici lehine’ mevzuat değişikliğine gitti.

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23 Temmuz 2022’den beri yürürlükte olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği değiştirildi.

Buna göre cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargosu için ücret yansıtılamayacak.

İlk düzenlemede cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar için uzaktan satın alınması (internette) tüketiciye cayma hakkı tanınmıyordu. Bundan vazgeçildi. Yani tüketici bu ürünlerde de isterse satın almadan cayabilecek.

Değişiklikler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.