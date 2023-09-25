Instagram Reels’a hediyeyle para kazanma geldi

Instagram Reels’ta içerik üreticiler dikey videolarına gönderilen hediyeler üzerinden para kazanabilecek.

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Böylelikle bir reels videosuna 20 ile 200 lira arasında değişen fiyat aralığında hediyeler gönderilebilecek.

Türkiye’ye yakın zamanda gelen özellik herkes için kullanılabilir olacak.

NTV’nin haberine göre bu özelliği kullanabilmek için karşılamanız gereken şartlar şöyle: