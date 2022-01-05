İngiltere ve Galler’de, kamusal alanda bebeğini emziren kadınların fotoğrafının izinsiz çekilmesi yasaklanıyor

İngiltere ve Galler’de, kamu içinde bebeğini emziren kadınların ‘onayları alınmadan’ fotoğraflarının çekilmesi yasaklanıyor.

Stella Creasy. (Fotoğraf: BBC)

Adalet Bakanı Dominic Raab, yasal düzenlemeyle bundan böyle parkta, toplu ulaşım araçlarında, lokantada ve diğer kamusal alanlarda bebeğini emziren annelerin izin alınmadan fotoğraflarının çekilmesinin suç sayılacağını açıkladı. Bu adımla, ‘taciz ve rahatsız etme amaçlı ya da kendi zevkleri için birilerinin kadınları rahatsız etmesinin engelleneceği’ vurguladı.

Yasal düzenleme için kampanya yürütenler bunu ’emziren annelerin zaferi’ olarak nitelerken, bakanlık ayrıca, kadınlara yönelik suçların bildirilmesi için tanınan sürenin de uzatılacağını duyurdu. Buna göre suç işlendikten sonraki altı aylık dönem içinde bildirme zorunluluğu vardı, bu süre uzatılacak.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Julia Cooper, geçen yıl nisan ayında bir parkta bebeğini emzirirken yaşadığı deneyim sonrasında kampanya başlatmıştı.

Cooper deneyimini şöyle aktarmıştı: “Parkta oturmuş kızımı emziriyordum diğer banktaki bir adamıın gözlerini bize diktiğini fark ettim. Durumu anladığımı göstermek için ben de ona bakış attım. O sırada dijital kamerayı çıkardı, lensi ayarladı ve fotoğraflarımızı çekmeye başladı.“

Çok şaşırdığını ve kendisini çok kötü hisseden Cooper polise gitti. Ancak ‘ortada bir suç olmadığını’, yapacakları bir şey olmadığını söylediler.

“Çok çaresiz hissettim ama ortada yanlış olan bir şey kesinlikle vardı. Benim özgürlüğüme müdahale edilmişti” diyen Cooper, “Bir şeyler yapmam gerek” diyerek işe koyuldu ve İşçi Partisi Milletvekili Jeff Smith’in kapısını çaldı. Smith’in arkadaşı, milletvekili Stella Creasy’nin de trende bebeğini emzirirken izin alınmadan fotoğrafı çekilmişti. Bunun korkunç bir deneyim olduğunu söyleyen Creasy ve Smtih konuyu geçen haziranda Avam Kamarası’na taşıdı ve ilgili yasalarda düzenleme yapılmasını teklif etti.

Hukuk komisyonu, adalet ve içişleri bakanlığının görüşlerinin alınmasından sonra bebeğini kamusal alanda emziren annelerin fotoğraflarının izinsiz çekilmesini suç sayacak düzenlemenin kabul edilmesinin önünde engel kalmadığı belirtildi.

Cooper ve Creasy, çok memnun olduklarını, düzenleme resmen yasalaştığında bebeklerini emzirirken kendilerini daha rahat ve güvende hissedeceklerini söyledi.