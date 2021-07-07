Diken

Yaramazlara biraz batar!

İngiltere mağlubiyeti sonrası çirkin yorumlara maruz kalan çocuk, kendisi için toplanan paranın UNICEF’e bağışlanmasını istedi

Euro 2020’de Almanya’nın 2-0 mağlubiyetiyle sonuçlanan İngiltere maçı sonrası ekranlara ağlayan görüntüsü yansıyan küçük taraftar, internette maruz kaldığı çirkin tepkiler sonrası kendisi için toplanan paranın UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bağışlanmasını istedi.

Fotoğraf: BBC

Küçük kız, Almanya forması ve yüzüne resmedilen Alman bayrağıyla 29 Haziran’daki maç yayını sırasında ağlarken görüntülenmişti. Almanya yenilince turnuvaya veda etmişti.


Bazı sosyal medya kullanıcıları maç sonrası kızın görüntüsünü kullanarak çirkin yorumlarda bulunmuş, acımasız şakalar yapmıştı. Paylaşımlar arasında “Ağla seni küçük Nazi” yazan bir kullanıcı dahi vardı.

Bunun üzerine Gallerli Joel Hughes isimli bir futbolsever kitlesel fonlama platformunda bağış kampanyası düzenlemeye karar verdi. Amacı küçük kıza Birleşik Krallık’ta yaşayan herkesin korkunç insanlar olmadığını göstermekti.

Kampanyayla 35 bin sterlinden (435 bin lira) fazla bağış toplandı.

Platform, uzun uğraşlar sonucu aileye ulaşmayı başardı. Aile kimliğini gizli tutmak istediğini belirtirken herkese nazik desteği için teşekkür etti. Aile “Kızımız cömert bağışlarınızın UNICEF’e gitmesini rica ediyor. Orada bu nezaketinizin iyilik için kullanılacağını biliyor” ifadelerini kullandı.

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