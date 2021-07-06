İngiltere mağlubiyeti sonrası hakkında çirkin yorumlar yapılan gözü yaşlı Alman çocuk için para toplandı

Euro 2020’de Almanya’nın mağlubiyetiyle sonuçlanan İngiltere maçı sonrası ekranlara ağlayan görüntüsü yansıyan küçük taraftarın, internette maruz kaldığı çirkin tepkiler sonrası 35 bin sterlinden (435 bin lira) fazla bağış toplandı.

Fotoğraf: BBC

Kimliği henüz belirlenemeyen küçük kız, Almanya forması ve yüzüne resmedilen Alman bayrağıyla 29 Haziran’daki maç yayını sırasında ağlarken görüntülenmişti. Almanya yenilince turnuvaya veda etmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları maç sonrası kızın görüntüsünü kullanarak çirkin yorumlarda bulunmuş, acımasız şakalar yapmıştı.

Eski İngliliz forvet Stan Collymore yorumlardan bazılarını, “Söze gerek yok” notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı. Paylaşılan ekran görüntülerinde, “Ağla seni küçük Nazi” yazan bir kullanıcı dahi var.

Bu paylaşımı gören Gallerli Joel Hughes isimli bir futbolsever kitlesel fonlama platformunda bağış kampanyası düzenlemeye karar verdi. Amacı küçük kıza Birleşik Krallık’ta yaşayan herkesin korkunç insanlar olmadığını göstermekti.

Başta hedeflenen miktarın da üzerine çıkarak 35 bin sterlinden fazla para toplanmasının ardından kampanya sonlandırıldı.

Şimdi Hughes ve fonlama platformu Just Giving Alman medyasıyla da irtibat geçerek küçük kızın ailesini arıyor.

Eğer aile bulunamaz ya da parayı kabul etmezse para, nefret söylemiyle mücadele eden ya da benzer alanda çalışan bir kuruma bağışlanacak.