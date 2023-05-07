İngiliz Kralı Charles yarı Almanmış

İngiliz kraliyet ailesinde çok sayıda Alman kökenli isim var. Dün taç giyen Kral Charles da bunlardan biri.

Fotoğraf: Arşiv

İngiliz monarşisinin kökenleri, İngiltere ve İskoçya krallıklarının birleştiği bin yıl öncesine dayanıyor. Ancak biz o kadar geriye değil, yalnıza 300 yıl öncesine uzanıyoruz ve İngiliz kraliyet ailesinin Alman kökleriyle tanışıyoruz.

Deutsche Welle’in derlemesine göre dün taç takan Kral 3’üncü Charles dahil, İngiliz kraliyet ailesinin çok sayıda Alman kökenli üyesi var.

1714’te İngiltere Kraliçesi Anne hayatını kaybedince Alman elektör (imparator seçimine katılma hakkına sahip prens ) Georg Ludwig von Hannover, kral ilan edildi. Tahtın tek varisi von Hannover, böylece İngiliz tahtına çıkan ilk Alman olarak tarihe geçti. Taç giyme töreniyle adını da değiştirdi ve Kral 1’inci George oldu.

Kral George Alman kökenli ilk İngiliz kralıydı. Fotoğraf: Wikipedia

Ardından tahta geçen oğlu 2’nci George da tarihe, bugün hala söylenen şarkıyı armağan ederek geçti: Monarkın cinsiyetine göre değişen ‘Tanrı kralı / kraliçeyi korusun’ (God save the king / queen) şarkısı onun fikriydi.

2’nci George’un torunu 3’üncü George ise Alman kökenli krallar sıralamasında İngiltere’de doğan ve ana dili İngilizce olan ilk kraldı. Alman Prenses Charlotte von Mecklenburg-Strelitz ile evlendi ve toplam 15 çocuk sahibi oldu.

George’larla devam

1820 yılında, büyük oğlu Georg August Friedrich, ‘4’üncü George’ olarak tahta çıktı.

Kralın abartılı yaşam tarzı, İngiliz tebaasının kendisinden pek hazzetmemesine neden oldu. ‘Şişman‘ lakabının da yakıştırıldığı kralın ölümünün ardından, tebaa pek gözyaşı dökmedi. Zira 4’üncü George, yaşamı boyunca dikkat çeken müsrifliği ve egzantrik huyları, kraliyet ailesinin itibarını ciddi bir biçimde zedeledi.

Royal Pavilion Fotoğraf: Wİkipedia

Yine de kültürel miraslar bıraktı. Buckingham onun zamanında saraya dönüştürüldü ve Brighton kentinde Avrupa’da eşi benzeri olmayan ‘Royal Pavilion‘ (Kraliyet Köşkü) yapıldı.

Kraliçe Victoria ve Prens Albert

1837’de, 4’üncü George’un yine ağırlıklı olarak Alman kökenli yeğeni Victoria tahta çıktı. Kraliçe Victoria, kuzeni Alman prens Albert von Sachsen-Coburg und Gotha ile evlendi.

Albert’ın İngiliz halkına armağanı da Almanların Noel ağacı geleneğini ülkeye getirmesiydi. Prens İngiltere’deki ilk uluslararası sergiyi 1851 yılında Londra’ya getirdi, idare ve inşaat alanında reformlara imza attı. Londra’da dünyaca ünlü konser merkezi Royal Albert Hall adını bu Alman prensten alıyor.

Avrupa’nın ‘büyükannesi’

Kraliçe Victoria dokuz çocuk annesi olarak, temsili de olsa dış politikada etkili roller üstlendi. Çocuklarını soylu Avrupa ailelerinin çocuklarıyla evlendirdi. Dolayısıyla bugün Avrupa’nın birçok kraliyet ailesinin tahtında oturan/oturmuş isimler, Victoria’nın torunları: Danimarka Kraliçesi Margrethe, Norveç Kralı Harald, İsveç Kralı Carl Gustav, eski İspanya kralı Juan Carlos ve eşi Sophia ve elbette Kraliçe 2’nci Elizabeth.

‘Avrupa’nın Büyükannesi’ lakabının yakıştırıldığı Victoria, tahtta 64 yıl geçirerek bir rekora imza attı. Onun rekorunu 120 yıl sonra büyük büyük torunu 2’nci Elizabeth kıracaktı.

Winsdor soyadı nasıl geldi?

Victoria 1901’de ölünce, tahta en yaşlı oğlu 7’nci. Edward geçti, onu 1910’da oğlu 5’inci George izledi. İşte İngiliz kraliyetinin Almanya’yla bağları bu dönemde zayıfladı.

Birinci Dünya Savaşı’nda iki kuzen birbirine savaş açtı

5’inci George tahttayken, Birinci Dünya Savaşı çıktı. İngiltere böylece, 5’inci George’un kuzeni Almanya Kralı 2’nci Wilhelm’e savaş ilan etmiş oldu. İngiltere’de Almanlara karşı benimsenen tutum kısa süre içerisinde negatif bir seyir izlemeye başladı.

Bunun bir sonucu olarak 5’inci Georg, 1917’de, kraliyet ailesinin Alman kökenli soyadını Windsor olarak değiştirdi. Bu isim bugün hâlâ kullanılıyor. George aynı zamanda tüm Alman unvanlarından da feragat etti. Kuzeni Ludwig von Battenberg de benzer bir yaklaşım izleyerek Mountbatten soyadını aldı. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in eşi Prens Philip, işte bu ailenin bir mensubuydu.

Nazi sempatizanı İngiliz kralı

George’un oğlu 8’inci Edward, 1936’da tahta çıktı. Boşanmış Amerikalı Wallis Simpson ile birlikteliğinden vazgeçmeyen Edward, tahttan feragat etti. Böylece erkek kardeşi Albert, 6’ıncı George ismiyle tahta çıktı. Birkaç yıl önce Almanya’da iktidara gelmiş Naziler ve Adolf Hitler’e, dünya kuşkuyla bakıyordu. Edward ve Albert’in annesi Kraliçe Mary, oğullarının Alman kökenlerini unutmamasında ısrar etti. Aynı zamanda ailenin, Nazi Almanya’sında çok sayıda kuzeni de vardı.

Nazilere sempatisini açık bir biçimde göstermekten kaçınmayan Edward’ın, yüzünde büyük bir gülümseme varken Adolf Hitler ile el sıkıştığı bir fotoğraf da mevcut.

Fotoğraftaki kız çocukları Kraliçe Elizabeth ve kardeşi Margareth. Video 1933 yılında çekilmiş

Henüz birkaç yıl önce, Edward ve baldızının, iki küçük kız çocuğuyla Hitler selamı verdiği bir video ortaya çıktı. Bu küçük çocuklar, Margaret ve geleceğin kraliçesi Elizabeth idi. Fotoğrafı çeken ise Elizabeth’in babası 6’ncı George.

İngilizler bugün, İngiliz soylularının Nazilerle yakın ilişkilere sahip olmasından pek memnun değil. Dolayısıyla bu tür ilişkilerin kanıtı olabilecek belgeler de mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıyor.

Charles yüzde 50 Alman

Annesi Elizabeth, yalnızca baba tarafından Alman’dı. Eşi Philip’in ebeveynleri ise ağırlıklı olarak Alman kökenliydi. Philip’in akıcı olarak Almanca konuştuğu biliniyor. 1947’de İngiliz vatandaşlığına geçen Philip, düğünden kısa süre önce Alman soylu unvanı ‘von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg’u’ bırakarak yalnızca ‘Mountbatten‘ olarak anılmayı tercih etti.

Dolayısıyla bu evlilikten doğan en büyük çocuk Kral 3’üncü Charles’ın tahminen yüzde 50 Alman kökenli olduğu söylenebilir.

Charles’ın ilk eşi İngiliz Diana Spencer ile evliliğinden, Prens William ve Prens Harry doğdu. Prens William’ın eşi Kate’in ailesinde hiç Alman yok. Harry’nin eşi Meghan ise siyah bir baba ve İrlanda kökenli bir annenin kızı. Meghan’ın annesinin, Alman kökenlerine sahip olduğu da söyleniyor.

Ancak tahta çıkma sırasına bakıldığında gelecekte yeniden Alman kökenleri ağır basan birinin İngiliz kralı/kraliçesi olma olasılığı son derece düşük.