İngiliz futbolunda ilk: VAR kararı anons edilecek

Arsenal-Newcastle United arasında bugün oynanacak İngiltere Lig Kupası maçında ilk kez VAR (Video Yardımcı Hakem) kararı stadyuma anons edilecek.

Fotoğraf: premierleague.com

Euronews‘ün haberine göre bugünkü karşılaşmada Arsenal’in sahası Emirates Stadyumu’nda VAR kararları ilk kez anons edilecek.

Denemeler, İngiltere Lig Kupası’nın yarı final müsabakalarını kapsıyor.

Deneme sürecinde orta hakem kenar çizgisindeki monitörden pozisyonu tekrar seyredecek ve son kararını, ofsayt veya faul gibi temel terimlerle gerekçelendirerek duyuracak.

Öncesinde Premier Lig’de taraftar VAR kararını stadyumdaki ekrandan öğreniyordu.

Anons sistemi Amerika Birleşik Devletleri’nin futbol ligi olan MLS’te kullanılıyor. 2023’ün yazında Avustralya ve Yeni Zelanda’da düzenlenen Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası dahil diğer bazı FIFA organizasyonlarında da bu sistem kullanıldı..

Yetkililer, anons aracılığıyla hakemin aldığı kararın daha netlik kazanacağını aktardı.